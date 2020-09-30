憂安老院舍爆疫　曾祈殷：目前不宜放寬探訪

新界元朗鳳翔路鳳翔大廈的元朗護老院1名71歲女院友有指初步確診，目前正在博愛醫院留醫。多部醫療輔助隊救護車昨晚(29日)約11時到場，將護老院院友逐一送往亞博館的社區治療設施隔離。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早(30日)在電台節目表示，再有安老院院友疑染疫，衞生防護中心需要更小心和快速處理，並了解嚴重性究竟有多大，亦要檢測環境樣本尋找源頭。

他強調，若出現院舍大規模爆發，會對醫療系統構成很重負擔，認為現階段要靜觀其變，未是時候放寬院舍探訪限制，要等到社區零確診持續才可有序放寬。至於本周五(10月2日)起隊際運動，包括籃球和足球等放寬人數上限，曾認為現時不宜過度放寬措施，如果同場人數太多亦未必適合。

他指出，足球屬戶外運動，空氣相對流通，但在室內進行的運動，場館換氣未必理想，就應小心為上，強調一除口罩風險就會來，政府應逐星期檢視疫情進展。

安老服務協會秘書長陳勇舟表示，第三波疫情以來安老院舍已停止所有不必要探訪，原本有200至300間院舍打算中秋期間，容許家屬有限度探訪，惟收到再有院友染疫消息後，大部分都要煞停。他又承認，部分舊式院舍通風設備不理想，需要作出檢討。