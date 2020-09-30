病毒檢測結果等足12小時　由英抵港人士怒斥衞生署安排混亂

港府早前宣布將英國列入高風險國家，明日（10月1日）起，從英國抵港人士須持72小時有效無染疫證明，以及已預訂本港酒店作檢疫的證明方可登機來港，故有不少港人近日「搶閘」湧回港。有港人昨午（29日）從英國返港，抵港後在機場內等候病毒檢測結果，卻等足12小時！他質疑衞生署安排混亂，直斥太離譜，東網記者正向衞生署查詢有關事件。

昨午從英國抵港的李先生，乘搭BA031由倫敦希斯洛到港，他指同班機約有300人，昨午約2時到埗後，被安排到機場登機閘口位置辦理病毒檢測工作，大約1小時完成採樣及分配居家隔離手帶。惟直至晚上10時，仍未有檢測結果，不少人開始鼓譟，多次向機場衞生署職員查詢不果，結果到今早凌晨2時才能夠出境，足足等候12小時。

李先生批評，在場內等候期間完全沒有指引，亦沒有衞生署職員可以查詢進度，感到無奈；他指，自己有朋友早2天回港，當時約等候5小時便可以出境，亦有朋友早前晚上抵港完成採樣後，即時獲安排到酒店等候結果；故對今次等足12小時，而且沒有被安排到酒店感到不解。

此外，李先生指，雖然等候結果期間，場內有劃位予每個人休息，並有職員口頭勸喻不要擅自調動座位，但就他個人觀察，不少外籍人士調動座椅，圍圈6至8人打啤牌玩樂，亦有外籍傭工調動位置與友人談天，質疑衞生署職員沒有把關，擔心有傳播風險。他又指，搭乘同一航班人士，不少都因為港府新措施才緊急回港，相信今天會有更多人抵港。