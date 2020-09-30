本港兒童幸福感及滿意度低　調查揭15%學生曾遭欺凌

兒童是社會未來的棟樑，有本港大學針對兒童福祉進行調查，了解35個國家或地區的兒童生活幸福感及滿意度，其中在港訪問1,500多名中一及小五學生，發現香港學生的滿意度是所有受訪地區中最低，有15%本港學生更曾面對校園欺凌，情況令人關注。

調查由嶺南大學負責，於2018及2019年訪問不同地方的學生，其中隨機訪問香港17間小學的小五學生及16間中學的中一學生，合共1,526人。結果顯示，35個國家及地區中，香港學生的幸福感較低，其中10歲小朋友的幸福感排所有受訪地區尾二，約8.09分；12歲小朋友的幸福感則排最後，約7.25分。幸福感最高的兒童來自阿爾巴尼亞，幸福感達9.71分。

受訪者在調查中可為自己15個生活範疇填寫滿意度，10分為滿分，當中本港學生在時間的運用上只評6.72分，是所有生活範疇中滿意度最低。比較其他亞洲地區，馬來西亞、南韓等受訪學生均評8分以上，反觀香港只有不足7分。

全港學生近日復課，被問到過去兩星期的感覺，大多受訪學生感到開心，達83%，但有49%反映感到壓力，亦有32%感到悲慘。調查顯示兒童最少經歷過一次校園欺凌，有38%受訪學生曾被其他同學以不友善名稱稱呼，有16%及15%更遭孤立及肢體欺凌。嶺大認為情況令人關注，家長應更關心子女在學校的情況，老師亦應多留意學生在校內的情緒變化。

嶺大提醒，本港學校應推廣健康生活及共融，減低校園欺凌；家長應多與子女放鬆及玩樂，亦要聆聽子女心聲，讓他們可學懂運用課餘時間，以平衡學習及生活。政府則應訂立機制讓兒童表達訴求，並在社區增加兒童所需康樂設施。