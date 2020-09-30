泊位難求　荃灣海盛路建智能停車場　今起招標

港府近來發展智慧城市項目，其中運輸署在今年4月提出自動泊車系統先導計劃，以解決泊位不足問題。港府今日（30日）就一幅位於荃灣海盛路及海角街交界的政府短期租約用地進行公開招標，租約先定為5年固定租期，其後按月續租。

荃灣海盛路及海角街交界的政府短期租約用地為先導項目的首個選址。根據租約條款，中標者須於租約生效日期起12個月內架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地不少於245個車位當中提供不少於75個自動泊車系統車位。運輸署表示，現正籌劃6個先導項目，期望在興建、營運和管理不同種類的自動泊車系統以及相關財務安排等方面吸收經驗，藉此於日後在政府和私人公眾停車場推廣應用。

早前港府表示，就6個先導項目4個推行先導項目，除了荃灣上述短期租約用地，還有深水埗欽州街及通州街交界的公共休憩用地，以及分別位於上環中港道及柴灣常茂街的2座擬建政府大樓用地。

投標者必須於今年10月30日中午12時前，把投標書放入香港金鐘道66號金鐘道政府合署低座5樓503室的「工務投標箱」內；逾期的投標概不受理。