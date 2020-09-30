調查指6成安老院舍員工壓力爆錶　促政府提供特別津貼

多間安老院舍爆發新冠肺炎疫情，其中70%院舍患者屬私營院舍。有機構調查指出，近60%受訪院舍表示前期防疫物資不足，特別是口罩及保護衣等，亦面對員工壓力大和人手不足問題；另近30%院舍稱因疫情下謝絕探訪，院友及家屬容易情緒低落。業界冀政府可續安排為員工及院友檢測、提供防疫物資及為員工提供特別津貼等，又稱政府暫未修訂措施，加上昨日(29日)再有院友染疫，明日(10月1日)中秋節仍會謝絕探訪。

香港安老服務協會9月初進行該項調查，訪問65間私營院舍，其合共提供7420個宿位，發現院舍最大問題為防疫物資、人手不足等。協會稱因員工工作大增，又要擔心自身安全，更有員工為家人着想短暫離開院舍工作。調查亦發現，有逾10%院舍認為政府欠缺支援，包括資訊混亂及欠缺清晰指引等。

協會主席陳志育指，院舍在第三波爆發屬重災區，亦令業界長久以來的人手不足問題雪上加霜。他認為私營院舍感染人數較多，因有員工會在不同院舍「炒散」，加大感染風險，員工在疫情下亦感不安。他擔心第四波疫情及冬季流感夾擊下，院舍將面臨更大壓力，促政府為私營院舍員工提供與津助院舍員工一樣的薪酬津貼，亦希望政府資助院舍進行小型工程改善。

至於中秋探訪方面，他又指因元朗有院舍再有確診個案，會維持停止探訪安排，但若家人有需要，亦會視乎院舍環境是否能提供獨立房間，在避免訪客與其他長者接觸下，安排院友與家人見面。協會執委李輝則稱，現時院舍為符合通風、採光等要求，房間隔板規定需有1.2米高，惟隔板太矮易有傳播風險，建議可修訂設計。