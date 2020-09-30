尼漢醉酒弒父謀殺罪成　依例被判終身監禁

因工傷而沒有工作的尼泊爾裔男子，兩年前疑向父親索錢不遂，揮菜刀劈父令他傷重不治。他經過審訊後，昨於高等法院被裁定謀殺罪罪名成立，法官今（30日）依例判處他終身監禁。法官坦言此案為一宗悲劇，被告與死者兩父子沒有積怨，且互相愛護對方。

法官接納被告並非有預謀犯案，惟當時他雖有醉意，但非沒有意識，而裁決顯示陪審團不接納他受酒精影響而誤殺父親，認為他是有意要令父親身體受嚴重傷害。法官認為被告對公眾會有危險，特別是他喝了酒的時候，加上他被裁定謀殺罪成，故只能依例判他終身監禁。

辯方今求情時指，被告已經離婚，他有一名12歲的女兒但並非居於香港，本來打算接她來港生活，他一直任職地盤工，只是案發時因工傷而失業。辯方強調，被告過往沒有案底，並非有預謀殺死父親，他只是一時迷失本性，不會再犯故不會對公眾有危險。

現年34歲被告Limbu Machindra，被控於2018年4月8日在香港謀殺其當時49歲的父親Limbu Prem Raj。

案發當日中午，被告到父親家中午膳，當時被告滿身酒氣，用膳期間亦有喝酒。期間被告向死者索錢，死者表現憤怒並拒絕，二人發生肢體衝突。不久被告離開單位，有人報警。

救護員到場後發現死者全身赤裸躺在地上流血，死者在送院後直至翌日凌晨1時許傷重不治。法醫檢驗死者發現其頭部及大腿等均有刀傷。被告在被捕後曾表示，是死者先拿起菜刀，在糾纏間他曾用菜刀輕力擊打死者數下，其後便離開現場。