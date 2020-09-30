4警涉假掃賭案戲子認罪　臥底警應邀到警署商量布置安排

4名反黑組男警員前年涉嫌聯同三合會「布置」非法賭博場所，擺放釣魚機及賭款，並安排「臨時演員」扮賭客讓警方掃蕩，因而與一名無業漢同被控串謀妨礙司法公正罪。涉案無業漢今（30日）在區院認罪，還押候判。案情透露，本案是由一名臥底警員揭發，他被當作是三合會成員，獲邀到荃灣警署就「戲台」布置商討，對方不但考慮到擺放現場物件要「像樣」更要顧及邏輯，對戲子安排更是「講究」，特別叮囑「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。

無業被告陳少寶（39歲），承認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。

案情指2016年12月，警方展開代號「GOLDLUSTER金輝」的臥底行動，並派警員滲入「荃灣和勝和」的一個派系，而派系「阿頂」是王偉軍（菜仔）。

2018年1月，臥底警員被指示到荃灣一工業中心的非法賭場工作，該場有3部釣魚機。同年4月尾，警方就該非法賭場展開調查，調查成員包括4名警員 。

同年6月18日，「菜仔」指示臥底搬走賭場設備，並叫他聯絡一名「反黑南哥」。「菜仔」又向臥底表示，已安排警方於該月22日到賭場突擊搜查，並會安排本案被告陳少寶及另外4名賭客在場被捕，屆時室內只會放置一部釣魚機及3000港元，而5人被捕後會獲得數千元報酬。

臥底於是在6月20日聯絡「反黑南哥」，對方着他到荃灣警署會面，及提醒他帶備賭場租約。臥底當晚便到警署，由自稱是「反黑南哥」的男子帶進警署一房間內，房中還有其他警務人員。

當時有警員拿租約去拍照，又搜查臥底及關掉他的手提電話，又叫臥底畫下賭場平面圖。另有警員指示臥底如何布置「像樣」的場景，又提醒他要擺放香煙、飲品及租約，前門的閉路電視要加裝硬碟等。

警員更提議臥底要搬走大部分櫈，因場內如果只有一部釣魚機，「有20至30張櫈就不合邏輯」。而就戲子安排方面，警員又吩附「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」，並從臥底處取得本案被告陳少寶的電話號碼。

在擬進行突擊搜查當日，警員又致電臥底，指賭場須在晚上11時前就緒，臥底遂聯絡陳少寶以確保他及4名戲子準時到達現場。

荃灣區反三合會行動組A隊及B隊當晚就搜查該賭場，準備採取聯合行動，並訓示後一行人到賭場附近埋伏，惟行動最終取消。而臥底翌日收到「菜仔」電話，說會親自聯絡警員 ，兩日後再告知臥底演出拘捕的計劃取消。

同月27日，臥底行動曝光，4名警員及陳少寶被捕。陳少寶在警誡下，承認與「菜仔」協議於6月22日留在賭場內被捕，事後可獲5000元報酬。

涉案4名警員趙廣林、賴福康、傅裕文、張子健早前已否認控罪，案件排期於明年1月15日開審。