科學園變「鼠樂園」　議員斥食環署及管理公司敷衍滅鼠

作為本港科研重地的科學園，亦被發現有新辦公室大樓成為老鼠樂園。

政府滅鼠不力致鼠輩四處橫行！位於大埔區白石角的香港科學園，去年才落成的兩幢大樓外表仍光鮮，樓內卻鼠蹤處處，辦公室內不時有老鼠橫行，有議員形容，科學園事件令人感到震驚及恐慌，過往市民僅以爲街市及食市會出現老鼠，今次科學園亦有鼠蹤，顯示鼠患蔓延已威脅各區公共衞生安全。促食環署滅鼠工作不能再敷衍了事，繼續「踢一踢，郁一郁」的態度。

議員郭家麒炮轟食環署滅鼠工作因循守舊、愛理不理，沒有傳媒監察就不會加強滅鼠工作，多年來滅鼠工作缺乏成效、沒有系統性，結果是局部性滅鼠，致鼠患由一區蔓延一區，如雪球般越滾越大。

他認為，科學園內新辦公大樓亦有老鼠一事，反映地區環境衞生極度惡劣，政府部門亦協調不足，缺乏合作及溝通。此外，踏入十一假期，他稱市民外出次數增加，稱若有關部門不加強滅鼠，擔心鼠患問題會加劇。

他又指老鼠繁殖力高，帶有病毒，近日本港屢現人類感染大鼠戊肝個案，雖然現時未見人傳人個案，但老鼠爬過的食物均可能令接觸食物者受到感染，所以放置食物時需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。

議員陸頌雄亦對本港屢現大鼠戊肝個案及地區衞生存漏洞感到擔心，狠批涉事管理及清潔公司未能妥善做好滅鼠工作。他直言科學園為高科技創新之地，出現老鼠十分諷刺，事件或嚴重影響市民對科技界的信心，又認為科學園現鼠蹤，充分體現管理層的疏忽，又形容食環署於滅鼠有很大進步空間，認爲署方不能掉以輕心，應加强部門合作滅鼠。

大鼠戊肝在本港擴散，與老鼠是播毒之源有關，如現時有不少罐裝或包裝飲品會擺放在地上或低處，帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，接觸有關飲品的市民若無清洗，或直接開罐飲用，便有受感染危機，而目前並無針對大鼠戊肝病情藥物。