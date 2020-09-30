網民熱話：阿女自製冰皮放雪櫃　阿爸眼花當飯煮

事主妹妹自製冰皮月餅的餅皮，令父親誤以為是「隔夜飯」。

臨近中秋節，不少人會選擇在家DIY月餅，但如果製作期間便被打亂，就十分無奈。有網民分享家人自製月餅的「蝦碌」事，令人忍俊不禁。

有網民在Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」中投稿，分享家人自製月餅的經歷。事主稱，家中平日由父親煮飯，近日妹妹自製冰皮月餅，並將餅皮放入雪櫃冷凍，期間父親誤以為白色的餅皮是「隔夜飯」，於是放入電飯煲加熱。直至開飯時大家仍不以為然，直至母親發現「白飯」味道頗甜，才發現「餅皮當飯」的真相。事後妹妹因冰皮被誤用而大為動怒，父親卻只回一句，「點知你啫」便了事。至於「冰皮飯」亦被節儉的母親吃光，沒有浪費食物。

貼文令不少網民感同身受，「似足我屋企老竇啲語氣」，亦有不少人感嘆，「原來唔只係我阿爸會咁」。有人則創意十足建議事主，「下次可以掉轉用米揼成日式年糕，當係年糕冰皮咁整都得」。

網民有話說：

Chery Leung：「點知你啫」係好多老竇老母做錯嘢又唔想向仔女認低威嘅標準反應

Christina Leung：睇落去真係似飯喎

Candy HK：我建議樓主關心下令尊嘅視力狀況，會唔會係有老花唔肯戴眼鏡呀？

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