涉紀律部隊宿舍外藏刀　經紀辯稱為拆貨急救之用

持急救牌照兼有從事網上生意的地產代理，涉嫌在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有卡片刀，及在住所藏有氣槍及大量摺刀等案，今（30日）在觀塘法院續審。法庭裁定被告面對的刑事損壞、管有違禁武器、管有仿製火器及2項管有攻擊性武器罪均表證成立。被告自辯稱攜帶刀和鉸剪是作急救及拆貨之用，否認有傷人意圖，更反過來譏諷主控：「任何嘢都可以用嚟傷人，包括你手上嘅原子筆」。

38歲被告蘇廣達，被控於2019年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管卡片式摺刀、尖利萬用匙及剪刀；並於翌日在樂華邨喜華樓的住所內管有50把短刀、8把卡片式摺刀、15條尖利的萬用匙、15把開信刀、2把刀及52把剪刀及1枝空氣手槍。被告另被控於同日在秀茂坪警署接見室內，損壞5張會面紀錄。

被告自辯時指，案中氣槍是他讀中一時買來，損毀後便一直放在家中。而自約4年前開始，他會從淘寶購買不同種類的刀，再於網上拍賣平台放售，存貨一般存放在住所。由於他到集運點提貨時會先檢查貨品，故會帶着卡片刀等用作拆貨之用。此外，他亦有兼職從事急救工作，會隨身攜帶剪刀等急救用品。

被告續指，案發當日他將一個一直放在公司的行李箱取走，期間遇到兩名便衣警截查，當警員在他身上搜出涉案的刀後，便宣布拘捕他及上手銬。

過程中有警員捉着他的手肘再往後拉，並放在欄杆上磨，到他受傷流血，就有警員問他：「你依家仇唔仇警呀？」，他覺得對方「好無聊」，故沒有作出回應。

當他被帶回警署後，警員讓他簽署口供紙，但他閱畢後認為口供紙上內容不盡不實，或會對其相當不利，因此拒絕簽署。但警員卻繼續催促他簽名，甚至用手遮蓋口供內容，只顯示簽名的位置。被告形容警員「唔老實」，亦擔心會有更過分的事情發生。