近半癌症患者有營養不良風險　營養師倡食療「渡癌關」

癌症一直是香港頭號殺手，根據衞生署的推算，預計在2030年前每年新增癌症宗數可達4.2萬宗。患癌後，治療和復康的路非常漫長，想成功抗癌，好的飲食習慣、吸收足夠營養尤為重要。有醫院進行篩查，發現203位癌症病人中，近半有營養不良風險，其中25%人屬中度或嚴重營養不良。醫院建議病人及早接受營養篩查，在治療期間維持體重和抵抗力，並出版食譜，冀助病人「渡過癌關」。

養和醫院營養部統籌主任、高級營養師余思行指，癌症病人營養不良，或由於身體的新陳代謝因患病而改變、化療或放射式治療帶來不適、擔心病情而過分戒口或改變飲食習慣。她續指，當病人體重下降逾5%，便會影響治療效果，譬如過輕的病人或需延遲注射化療針，甚至中斷治療。而營養不良的情況若然持續，更有機會引致惡病質，若再惡化成難治性惡病質，更會令病人的預期壽命少於3個月。

有見及此，營養師團隊於2018年底推出「癌症病人營養篩查服務」，讓病人知悉自己是否有營養不良風險，並就他們治療期間飲食上的擔憂提供意見，協助他們維持體重，避免因營養不良而影響治療效果。該篩查服務屬免費，但若病人需要更詳盡建議、訂立飲食餐單等，每次面見營養師的費用則約1000港元。

養和醫院營養部一級營養師周明欣表示，針對癌症患者在不同治療的階段，癌症食療可分為「補、守、攻、防」四部曲：治療前以高蛋白、高熱量飲食補充營養，增強免疫力；治療中穩守體重及免疫力；當副作用減退主動進攻，補充額外營養；治療後要注意均衡飲食及恒常運動、防範復發。周又指，癌症病人很多時會有飲食上的迷思，譬如患癌要戒紅肉、多菜一定有益等，營養師則可為他們解答問題、破解謬誤。

Winny經歷兩次乳癌復發，目前仍在接受治療。她提到首次復發接受化療，打了第一針，體重隨即下降2磅，1周後急跌10磅，令她非常擔心，遂約見營養師。她形容化療如「十大酷刑」，令她掉光頭髮，亦令她喉嚨生痱滋、難以吞嚥，即使見到自己以往最愛吃的食物都覺惡心，「很擔心會不會治療後還是這樣。」但在營養師建議下，以少食多餐的方法，每日食6至8餐，當化療結束時，體重仍可維持在130多磅。