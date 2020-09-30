多名市民投訴渣打出錯　無故自動轉帳至馬會戶口

渣打銀行系統懷疑出錯，擅自將客戶存款轉帳予馬會，受影響人數眾多。東網收到多名市民報料，指今日(30日)凌晨至早上，其渣打銀行戶口自動轉帳了多筆資金往馬會投注戶口，但相關轉帳未有獲得授權。有苦主銀行戶口內的6位數字存款，在一夜之間被轉帳過百次，直至存款數字變成零。馬會表示，事件涉及渣打銀行系統出錯，馬會並未向渣打作出轉帳指示。東網正向渣打查詢事件。

市民姚先生表示，今早收到多條由渣打銀行發出的通知訊息，顯示由今日凌晨12時許至早上，其戶口共8次經轉數快轉帳往其名下的馬會投注戶口，每次轉帳200港元，但相關轉帳未獲得其同意，而且其馬會投注戶口實際未有相關的1600港元款項到帳。他到渣打分行查詢事件，分行職員稱有其他人遇到相當情況，他要求職員替他解除相關轉數快設定，但遭到拒絕。

姚先生再到馬會投注站查詢事件，投注站職員稱事件涉及系統故障，並承諾今日內解決事件。至今日下午1時許，他發現相關款項已返回其渣打銀行戶口。他批評，渣打銀行處理事件的做法不負責任，因為其戶口設定了多項自動轉帳，用來支付信用卡還款和生活帳單，「事件很嚴重，今次幸好只是每次轉200港元，如果下次每次轉2000或者20000港元，豈不是很容易整個戶口的錢都沒了？到時候還不到卡數，要被人收利息。」他坦言，今次事件後會考慮棄用渣打銀行戶口。

另一名渣打銀行客戶陳先生，今日凌晨收到銀行短訊通知轉帳了1000元往其馬會投注戶口，但馬會投注戶口的存款額卻未見增加。他登入渣打的網上銀行系統查詢，驚見其戶口有多項轉帳往馬會的記錄，每宗轉帳金額為1000港元。他即時致電渣打查詢並要求取消戶口，但職員稱不能辦到，要求他今早到親身到分行辦理，或者暫時將戶口內資金悉數轉走或提取，然而其戶口設定了每日提款及轉帳上限為2萬港元，只能眼白白看着戶口內6位數字存款，不斷被轉帳，直至存款數字變成零。

陳先生今早到警署報案，並到渣打分行查詢，但職員稱未能提供協助，只能夠反映問題，並於兩至三日內回覆。他遂向馬會求助，馬會熱線職員聲稱是渣打系統出錯，又指渣打已向馬會承諾下午會解決事件。結果，陳先生於今日下午2時許收到渣打通知，其6位數字存款已「退回」銀行戶口，但隨即再不停收到轉帳通知，他擔心事件重演，馬上趕往分行將戶口內所有存款提取出來。「我發夢都想像不到，香港的銀行系統可以如此脆弱，輕易地轉走你所有存款。」

馬會回覆指，由於渣打銀行系統問題 ，導致部分渣打銀行客戶於今日零時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示下出現由銀行戶口轉帳至投注戶口的交易。馬會表示，沒有指示渣打銀行進行相關轉帳交易，並已即時聯絡渣打銀行跟進事件。根據渣打銀行最新通知，他們已完成所有退款，將相關款項退回至受影響客戶的銀行戶口。馬會表示，受影響客戶如有查詢，可致電渣打銀行的客戶服務熱線。