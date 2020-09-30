遊學團取消旅行社拒退還團費　校方：會報警處理

多間學校舉辦的遊學團因疫情而被迫取消或延期。

受新冠肺炎疫情影響，多國實施入境限制，有議員由年初至今接獲24間中小及幼稚園投訴，包括官津、直資及私立學校，指旅行社單方面以校方因「私人理由」取消遊學團，並沒收大筆訂金。有關投訴涉及3間旅行社，牽涉24間學校共31個遊學團，受影響師生家長逾1500人，累計逾736萬港元，其中1間旅行社涉款達635萬港元。有學校今(30日)到警署報警，向涉事旅行社追討欠款及訴訟。

教育界議員葉建源指，該3間旅行社收取學校訂金或全數團費後，一直未能提供訂購服務證明，例如機票及酒店，懷疑有人收錢後未有為學校訂購有關服務。他續指，多間學校近日接獲經旅行社購買的保險公司通知，多次催促涉事旅行社提交訂購服務開支證明，以處理保險賠償安排，惟對方以「商業機密」等原因未有交出。

五邑鄒振猷學校校長沈耀光指，學校今年原打算4月中旬出發到日本舉辦遊學團，但2月初發現疫情有所蔓延，故與A旅行社簽訂協議，將遊學團日期延至6月中，而條款亦訂明，若校方以私人理由取消遊學團，所繳訂金不會獲得發還；校方於出發前31日至89日取消訂位，則扣減一半團費。沈表示，4月底時繳交了「尾數」，而校方早已在5月中前向旅行社追討一半團費，均不得要領。

沈表示，該遊學團涉及31名師生，合共團費約41萬港元，另有3萬多港元手續費。他指，保險公司向校方稱，一直未能獲得旅行社提供的訂購證明，又提出願意給予3成團費作補償。沈擔心，一旦接受賠償，會影響向涉事旅行社的追討及訴訟。

沈指，一直覺得旅行社願意發還團費，惟對方昨日(29日)向他表明不會作出任何賠償，故今日(30日)會到警署報警。葉建源指，已去信旅議會及警務處，並通知商務及經濟發展局及教育局，要求相關部門盡快加入調查事件。