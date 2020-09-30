警控5名曾「踢保」人士　強調拒保候查不代表終止調查

修例風波持至今逾15個月，期間有逾萬人被捕，警方今(30日)再落案起訴5人，涉嫌在去年8月在天水圍及今年3月在元朗發生的非法集結，5人皆曾「踢保」。警方指，去年的8月5日，在天水圍警署附近拘捕2男2女，年齡介乎19至24歲，4人其後拒保候查，獲警方暫時釋放，但經進一步調查及徵詢法律意見後，今(30日)上午警方在天水圍及屯門再次拘捕並檢控該4人，將於下月16日在屯門法院提堂。

4名被捕人合共被控一項「非法集結」罪。另外，其中2名24歲男子亦被控一項「抗拒警務人員」罪，一名19歲女子另外被控一項「非法集結」罪、一名22歲女子另外被控一項「抗拒警務人員」罪以及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪。

另外，警方在今年3月22日凌晨於在元朗又新街一帶的非法集結中拘捕了一名17歲男子，其後該男子拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後在今日於屯門再次拘捕該男子，他被控一項「阻撓警務人員」罪，案件將於下月9日在屯門裁判法院提堂。

警方強調，絕不姑息任何違法行為，「踢保」不代表終止調查，被捕人踢保後仍有可能被起訴