52萬內地港人中秋難團圓　專家指免檢疫風險不大

中秋佳節將至，惟身處內地的港人卻未必能夠「人月兩團圓」。政府昨(29日)公布延長入境防疫管制措施，由內地及澳門等地回港的人士，須繼續接受14天檢疫。雖然政府正研究允許身處內地的港人，如持無染疫證明，可免檢疫下回港，但未有公布推行日期，恐未能趕及在中秋節前實行。有專家分析，由於內地大部分地區已有一段時間沒有本地個案，料推行相關措施對本港輸入個案的傳播風險不大。

據國家移民局統計，近3個月滯留內地的港人有52.7萬。呼吸系統專科醫生梁子超稱，居於內地的港人大部分住在廣東省，而廣東省已兩個月沒有本地個案，如中秋及十一長假期後一周，仍未有出現特別情況，料推行措施後有內地輸入個案在社區產生傳播的風險不大。至於兩地全面互通，則可能要待10月中，觀察兩地疫情是否受控再作決定。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，相關政策目前仍在商討階段，內地及澳門兩地的確診個案主要屬輸入個案，反而是香港持續出現本地個案，有可能令內地有關部門對實施免檢疫措施卻步。他建議，最好在本地最少14天沒有出現本地感染，才可推行。

至於明日便是一連4日的十一長假期，許指出，假期期間人流增加，相信有助觀察社區是否仍有不少隱形傳播。