免費戶外隊際運動場周五起重開　泳灘燒烤場等續關閉

新冠肺炎疫情漸趨放緩，防疫措施進一步放寬。康樂及文化事務署今(30日)宣布，免費戶外隊際康樂場地將於周五(10月2日)重新開放。至於公眾泳灘、燒烤場等康樂設施則維持關閉。

康文署表示，免費戶外隊際運動球場包括足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場，將於周五起重開。進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，市民於運動前後須佩戴口罩。而觀眾席則維持關閉。

至於早前已重開的室內隊際運動設施，包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，場地人數限制亦由目前的每組4人，同樣放寬至相關隊際運動的比賽規則所示，每個球場上進行隊際比賽或訓練時，球員及裁判的人數上限。而部分康樂設施，將維持關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

另外，署方指會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。而署方轄下露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動/銷售活動的預訂申請，則暫停受理，直至另行通告。