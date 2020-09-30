違禁聚令中環碼頭表演歌舞　江西女罪成罰款

3名「歌舞大媽」涉嫌在今年4月無視政府禁聚令，在中環9號碼頭表演，被票控組織受禁群組聚集罪。其中一名38歲內地女被告不認罪，受審後今（30日）於東區法院被裁定罪成，被判罰款4500港元，可一個月內繳交。

裁判官裁決時指，被告不可信也不可靠，故不接納她的證供，直指她的自相矛盾，不相信她聲稱事發時只是與朋友「唱吓歌仔」，認為她明顯是組織公眾地方表演。

裁判官並指，拘捕被告的女警證供清晰直接，盤問下沒有動搖，故接納事件正如女警所述，事發時被告與另一女子楊佳及3名圍觀男子共5人一起，各人之間沒有1.5米距離，並有一同唱歌跳舞互動至少15分鐘。

被告親自求情指，她曾任職地產及保險經紀，去年5月失業至今，她正與丈夫辦理離婚，但仍與對方同住，二人育有一對6歲及9歲兒女。被告稱現時自己的錢全用來供保險，有經濟困難，她直言自己無錯：「都無call人黎聽點組織」，還以為法庭會給她公道。

案情指，38歲持香港身份證的被告歐麗花，於今年4月17日晚上近7時，被巡警發現於中環9號碼頭附近表演歌舞，現場更設置了揚聲器及放了4張櫈，有3名男子正在觀看。