失業大軍逾24萬人　工會請願促設失業津貼

本港失業率高達6.1%，失業大軍逾24萬。有工會今日(30日)到政府總部外請願，批評政府第三輪防疫抗疫基金繼續固執己見，形容措施「只救企業不救工人」，未有針對重災行業從業員提供救助。工會促請政府盡快向每位受疫情影響的工人發放1萬港元現金補貼，將基金擴大保障範圍至所有自由工作者、以及推出失業援助金。

關注組一行4人到政總外請願，其中特別準備苦瓜，希望送給勞工及福利局局長羅致光，冀他可以真正明白工人苦況。關注組副召集人丘燿誠表示，旅遊、飲食、酒店、零售等行業工人長期放無薪假，保就業計劃保職位卻不保收入。他批評，勞福局對企業迫員工放無薪假，或放取來年年假的情況「隻眼開、隻眼閉」，促請該局必須關注問題。

香港民用航空事業職工總會主席李永富提到，獲政府273億港元注資的國泰航空宣布不會申請第二期保就業計劃，暗示裁員潮將至。現時機場工友人心惶惶，每天也擔心會收到僱主的「大信封」，批評政府視若無睹，反問政府何以如此鐵石心腸。

關注組提出4大要求，包括要求政府向對受疫情影響嚴重的重災行業工人發放一次1萬港元的現金補貼；即時推出每月上限9,000港元、為期6個月的失業或停工現金津貼等。