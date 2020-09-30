疫監實施至今近8個月　旅遊界促中秋佳節局部通關

明日（10月1日）即將迎來中秋佳節，本應人月兩團圓，惟本港自今年2月初起實施邊境管制措施，港人若經內地回港需強制檢疫14天，不少因而暫緩返回內地與親友團聚，至今足足237日、接近8個月，令今個中秋將分外寂寥！有旅遊業界人士指出，理解政府首要目標是控制疫情，惟內地及澳門疫情一向較為平穩，本地疫情亦漸受控制，認為當局應盡快有限度開通關口，供港人回鄉探親，並讓旅遊界重啟業務以「吊住鹽水先」。

香港旅遊業議會主席黃進達指出，往年均有港人在中秋回鄉探親，惟疫情下港府實施邊境管制措施，市民難以到外地旅遊或探親，認為港府應盡快推出粵港澳健康碼，有限度開通關口。他預料，屆時或只剩下以往1至2成生意額，出外人士以探親及工作需要為主，認為本地疫情緩和，港府應盡快開通關口，以助業界重啟業務，並惠及不少與親友分隔兩地的港人。

因應疫情，本港2月8日起實施邊境管制措施，經內地回港的港人需強制檢疫14日。及至3月19日，所有從中國以外地區抵港人士亦要檢疫14日，並於同月25日要求澳門及台灣入境香港人士檢疫，令不少港人難以探親或出遊。至於非香港居民方面，自3月25日起從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境；及從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境，直至另行通告。