黃之鋒古思堯涉去年10‧5非法集結　獲暫緩答辯保釋候訊

已解散的香港眾志時任秘書長黃之鋒及社運人士古思堯，涉嫌在去年10月5日參與未獲批准的港島區遊行，2人同被控明知而參與未經批准集結，其中黃因被指在遊行中戴口罩，另被控在未經批准集结中使用蒙面物品，案件今（30日）在東區法院提訊。兩被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至12月18日，讓辯方索取文件及向被告提供法律意見，同時等候11月終審法院就《禁蒙面法》司法覆核的上訴判決。2人獲准各以1000港元保釋，其中黃之鋒不得離港。

23歲的黃之鋒和74歲的古思堯，同被控於2019年10月5日，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或無合理辯解，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。黃之鋒於同日，在金鐘道身處未經批准集结時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

控方不反對被告保釋，但建議法庭增加不得離港的保釋條件。惟辯方反對，指案中所指的遊行是和平進行，不涉任何暴力，控罪嚴重性較其他同類案件低。裁判官聽罷雙方陳詞後，終決定只向黃施加不得離港條件。