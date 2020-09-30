國泰港龍拒申請保就業計劃疑裁員　工會發信冀員工參與討論重組

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，以及其全資附屬公司國泰港龍，早前表明不申請第二期保就業計劃，外界關注港龍或會裁員。港龍航空公司空勤人員協會今（30日）向國泰行政總裁鄧健榮，以及國泰港龍航空行政總裁丘應樺發出公開信，指不少受訪會員願意犧牲部分應得利益，與資方共度難關，惟資方對裁員一事僅表示無可奉告，令員工只能於報章謠言中得知消息，促請資方讓員工參與討論公司未來規劃，並盡力避免裁員。

國泰早前公布，將在今年第4季進行資本重組計劃，外界質疑或會裁員。港龍航空公司空勤人員協會指，早前曾透過2輪問卷調查會員意見，不少人雖理解重組的必要性，但難以在缺乏資訊情況下做好準備；加上無法參與討論，亦難以讓資方理解員工願意共同面對困境的意願。調查亦顯示，大部分會員均願意犧牲部分應得利益，以換取保留所有機艙服務員職位，期望可避免裁員。

工會續指，疫情下機艙服務員開工不足導致收入銳減，部分更低於以往一半，但員工仍明白資方困難，期望透過參加自願無薪假計劃，與其共度難關。不過，資方至今未有透露未來規劃的明確方向，員工亦只獲回覆無可奉告，感到失落，並懷疑「身為員工的我們到底對港龍的未來有沒有了解和參與的機會」，促請資方讓員工參與討論公司的未來。