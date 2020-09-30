8月零售業銷貨額下跌13.1%　連瀉19個月

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，零售業銷貨額連跌19個月！政府統計處今(30日)公布，8月份的零售業總銷貨價值，臨時估計為256億港元，較去年同月下跌13.1%，跌幅較7月的23.1%有所收窄，主要是由十分低的比較基數所致；而與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌30.2%。

扣除其間價格變動後，本年8月零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌13.4%；而7月零售業總銷貨數量的修訂估計，則較去年同月下跌23.8%。與去年同期比較，今年首8個月的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌31.6%。

跌幅最大的為鞋類、有關製品及其他衣物配件，銷貨價值按年大跌42.9%；其次是藥物及化妝品，按年下跌39.8%；緊隨其後的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年下跌37.8%。書報、文具及禮品，眼鏡店則分別按年下跌36.3%和35.2%。而超級市場貨品，和電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值則有輕微上升，分別按年上升10.8%和10.1%。

政府發言人表示，在本地第三波疫情下，8月零售銷售表現仍然疲弱，儘管按年跌幅明顯收窄，但主要是由十分低的比較基數所致。發言人續指，由於經濟狀況繼續受壓，而訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業的經營環境將仍然困難。若近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或會進一步改善，政府會密切留意相關發展。