中西區會禁止2警員出席　警方譴責斥有關動議越權

中西區區議會今午(30日)召開會議，會議召開不久後，區議會主席鄭麗琼指早前區議會通過臨時動議，禁止2名警務人員出席未來的區議會會議，要求該2名警務人員離開，但隨後多名警務人員離開會議室。警方隨後召開記者會，譴責中西區區議會針對警方，直斥相關動議是越權動議，又指是刻意侮辱行為。

警方聲稱有在席的議員對警方作出越權動議及刻意侮辱行為，因此代表「在別無他選的情況下離席以示抗議」。西區警區指揮官黃少卿指出，今日有中區及西區警區人員出席中西區區議會會議，但在會議開始後，鄭麗琼及其他議員對警區人員「多次作出刁難」，並以5月中西區區議會通過的一項臨時動議，禁止西區警區的2名警務人員代表參與會議。

黃少卿續指，會議在領導不公和虛假言論中進行歷時超過2.5小時，而警方在「面對議員不斷作出失實指控及無理謾罵，仍不完不卑地回應提問」，但在討論的尾聲，有在席議員竟提出臨時動議，要求拆卸西區警署，而黃立即就此要求發言表示反對動議內容，但卻遭主席禁止。

黃重申，政府早前已表示該動議禁止任何政府代表出席區議會會議屬於越權，有違中西區區議會會議常規，但該會議員漠視政府的勸告，又強調區議會的良好運作有賴區議員與政府各部門通力合作，在互相尊重的原則下溝通，希望中西區區議會主席能秉正處理議會事務，尊重部門代表的言論，並恪守《區議會及區議會轄下委員會成員操守指引》。