政府延長入境防疫措施迫坐疫監　商界叫苦促通關

中秋佳節將至，惟政府昨(29日)宣布延長入境防疫措施，由內地及澳門等地回港的人士須繼續接受為期兩周的檢疫，商界對此直指政府遲遲不通關，影響商業經濟活動，敦促當局盡早研究與粵澳等地通關，並考慮讓商家先行。

中華廠商會聯合會會長吳宏斌今(30日)指出，不少港商由今年年初至今亦未能暢順地往來內地處理公務及開拓新項目，經貿發展備受阻撓。他指10月起屬於每年最旺季節，「一年最後一季通常較多生意」，料若到時仍未通關，將會對商界影響更大，「年尾等食穀種」。

吳提到政府現與多個國家商討「旅遊氣泡」措施，他認為當局可考慮設立「商務氣泡」等類似安排，讓有經商必要的商貿人員先行「通關」。

香港中小型企業總商會副會長張紅珊表示，疫情對中港商貿活動造成持續影響，不少商戶因發展前景不明朗而縮細規模、甚至結業，「大多行業都搞唔掂，成個香港呈攬炒狀態！」

張表示，明白政府防疫措施一旦放寬或面臨疫情反彈，但認為政府可盡快研究港澳通關，料屆時本地經濟活動才有望復甦，「恢復兩地人士往來起碼帶旺返零售業，不至於目前多區商舖如藥房等寧願唔開業以減開支。」