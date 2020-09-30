疫情放緩仍不通關　學者轟港府無與時並進

本港自本月15日以來，一直維持本地個案單位數確診，惟政府卻無視港人想重開關口的訴求，對邊境檢疫措施毫無調整。有學者批評，政府未有與時並進，按最新疫情調整邊境檢疫措施，令政府所謂「張弛有道」的方針淪為口號式政策，建議港府可考慮釋出善意，允許由內地入境人士來港時可豁免14天檢疫。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，內地連日來的確診數字低，認為港府無必要對內地來港人士實施嚴苛的入境措施，並批評政府聲稱會按疫情「張弛有道」地調整防疫措施，惟最終只變成口號式政策，呼籲港府應盡快與內地政府商討調整邊境政策。

不過，本港仍有零星確診個案，陳指，明白內地政府對此可能有憂慮，建議港府可「踏出第一步」，考慮單方面地允許由內地入境人士來港豁免14天檢疫。

每逢佳節倍思親，惟身在內地的港人中秋節卻未能與家人相聚。陳指，身在內地的港人已多月未能返港，每日怨聲載道，事件亦打破一直宣揚的「一小時生活圈」神話，「無諗過同香港一河之隔嘅內地係最遙遠嘅距離」。

西醫工會會長楊超發指，目前本港有近20至30萬名大灣區病人，有個案因未能來港求診，須視像會診，並由家人寄藥。他透露，因不能親身了解病人病情，現時已不會再接收新的大灣區病人個案，有部分病人的藥物更要「慳住食」。對於本地疫情，他認為暑假期間有條件放寬邊境檢疫，但政府當時未有在內地邊境措施上着手，直至現時冬季將至，已不適宜再放寬相關措施。