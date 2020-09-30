環保署明起接手管理路邊回收桶　附二維碼方便市民通報

環境保護署今(30日)公布，明日(10月1日)起接手食物環境衞生署於公共空間(如路邊)現有廢物分類回收桶的管理工作，在新安排下，回收物與一般廢屑的收集，分別由環保署和食環署負責管理。另外，署方又指，就未來公共空間回收桶和廢屑箱的新設計所進行的公眾參與活動，已順利完成。

環保署發言人表示，於公共空間如路邊的回收桶會有所微調改進，以達致「增容量」、「易通報」，亦在新的回收物收集服務合約中，加入一系列新增要求，以提升服務效率。在「增容量」方面，原本與現有回收桶直接相連的廢屑收集箱會改為收集回收物，以增加回收物收集量，以及減低市民把廢屑誤放回收桶的機會。

而「易通報」方面，署方指自本月中起，已陸續為各區的回收桶貼上附有智能二維碼和熱線號碼的新標貼，方便市民通報回收桶滿溢、損毀等事宜，亦會加強監察回收物收集服務，包括回收物的收集、運輸及分揀工序，以及下游循環再造處理能力等。

發言人補充，全港各區設於行人路旁、公共運輸交匯處、鄉郊地區等的公共空間廢物分類回收桶，共約1800套，署方會檢視這些回收桶的分布及使用情況，例如若發現某處的回收桶經常被濫用，混入大量廢屑而影響回收成效，會作出適當調整，以保持回收服務的效率。

另外，署方又表示，經參考公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會的建議，已和相關部門檢視了公共空間回收桶和廢屑箱的設計，並於7月至8月進行了公眾參與活動，透過巡迴展覽收集市民對未來新設計的回收桶和廢屑箱的意見，相關部門正因應市民意見微調設計，並計劃於明年起在個別地點陸續進行實地測試，在參考測試結果後將敲定最終未來設計。新設計的回收桶和廢屑箱預計於2022年起逐步推出，以替代現有設施。