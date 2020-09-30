調查指逾8成港人想去旅行　旅遊界倡盡快落實「健康碼」

10.1長假期遇上中秋佳節，原應是旅遊旺季，惟港人受疫情影響繼續「被困」。旅遊業界一項調查顯示，逾8成港人表示想去旅行，當中80、90後最想去日本，長者則想到內地。業界建議政府盡快落實健康碼及「旅遊氣泡」，並將檢測費控制在200港元內。業界亦倡放寬「限聚令」上限人數至最少20人，率先刺激本地遊。

香港旅行社解困大聯盟與香港中國旅遊協會本月中以電話訪問形式，成功訪問1039名市民。結果顯示，有83.5%受訪者表示想去旅行，當中逾半表示「非常想」，反映他們外遊意欲較強。

調查又指，過半受訪者支持有關建立「旅遊氣泡」，有45%市民想「氣泡」名單包括內地、其次是日本，佔24.1%，其他依次包括泰國、南韓、新加坡、馬來西亞及越南。日本一如既往成為年輕人最愛，25至34歲受訪者中有43.2%受訪者表示想去當地旅行；長者則選擇到內地的比率較高，有62.3%的65至75歲受訪者想到當地。

至於「港版健康碼」遲遲未能開通，但港府早前表明首階段主要開放予探親及商務旅客，不涉及外遊。調查中有近8成受訪者不認同檢測費索價過千元，當中52.8%受訪者認為檢測費應定不多於249元。

大聯盟召集人姚柏良指，「健康碼」並非旅行社可主導，期望政府盡快落實有關安排，並將檢測費控制在200元或以下，並適時向業界交代「旅遊氣泡」的進度。另外，4人限聚令下，業界錯過了開辦本地遊的黃金機會，希望當局可豁免本地遊活動的限聚令至上限20人，並將「綠色生活本地遊鼓勵計劃」和「旅行社鼓勵計劃」加碼及延期1年。