西貢大環村遭非法開路　學者轟3部門互相卸責　促申訴署調查

西貢大環村丁屋群疑被人非法開路，揭示新界丁屋問題無王管，關注團體批評地政總署執法不力。有學者批評地政總署過往對於鄉村執法寬鬆，姑息養奸，放軟手腳，形同放生，執法呎度不清，而相關部門包括規劃署及環保署又互相卸責，促請申訴署介入調查。

大環村位於西貢市中心北面的大網仔路兩旁，當中部分土地更被劃爲自然保育區。地政總署早前承認有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程，並採取土地管制行動，在政府土地豎設政府土地告示牌、石躉、圍網及閘門等。

東網記者今（30日）再度視察現場環境，發現有關圍網及閘門等，根本未能有效阻止有關工程人員出入，工程人員仍可透過旁邊梯級進出。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示事態嚴重，並炮轟地政總署工作「慢十拍」，縱容涉事者破壞生態及霸佔官地。他直斥相關部門包括規劃署及環保署互相卸責，部門之間沒有協調，「一味用拖字訣」，促申訴專員公署調查，包括部門是否出現行政失當。他又指地政總署此舉令人感覺懷疑包庇，上述3個部門表面上已失職。