前主任遭解僱平機會僅願賠近29萬約滿酬金　官斥不合邏輯

林小慧(左)在庭上指，自己被平機會解僱的原因「並不真實」。(洪紫嫣攝)

前平等機會委員會總平等機會主任林小慧早前入稟勞資審裁處，指2018年4月遭該會無理解僱，申索逾130萬港元提早解約酬金，或復職直至約滿。案件今日(30日)續審，資方表示若敗訴，只願意賠償約28.9萬港元的約滿酬金，並不願意就勞方的薪酬損失作賠償，案件將於12月4日裁決。

過去一年多審訊期間，平機會指因林小慧工作表現及態度有問題，故遭該會解僱，並堅稱已依照相關合約及條例支付3個月代通知金。惟林反對，稱自己服務平機會20多年，工作表現獲肯定，質疑該會因其曾投訴時任平機會主席陳章明而遭無理解僱。

今日開庭時，審裁官覃有方詢問資方代表會否就索償金額提出爭辯，資方代表回應指「會」，惟因相信會勝訴，公司內部並無就建議賠償金額作出討論。覃官強調審訊已來到最後階段，斥責資方理應審訊第一天就考慮賠償的底線，除非堅決不賠錢，或不爭辯賠償。資方要求休庭10分鐘商討。

經商討後，資方表示，若敗訴會賠償相當於約28.9萬港元的約滿酬金。覃官反指資方「不合邏輯」，形容林小慧在合約完結前遭解僱，故實際無完成合約，資方卻只賠償約滿酬金，而不賠薪酬損失及強積金。

資方其後解釋，指以林小慧的經驗及能力，應該能在其他機構任職相似工作，而資方亦已支付3個月的代通知金，理應足夠找新工作，認為林有責任自己找工作，因此不會賠償薪酬損失。至於強積金，資方表示根據公司政策，若僱員完成合約，僱主的強積金供款會自約滿酬金扣除。換言之，資方支付約滿酬金，便不會支付強積金供款。

林小慧回應時表示，若公司一向有列明並奉行該政策，不介意強積金及約滿酬金二取其一，惟她認為自己被解僱原因「並不真實」，並就資方提出一系列她應能勝任的工作，提交回應予法庭。案件將於12月4日作出裁決。