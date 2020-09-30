故意絆倒警員襲警罪成　政府助理文書主任囚兩月

28歲前政府助理文書主任，於去年12月21日在尖沙咀一商場的警民衝突中，伸腳絆倒警員令他扭傷足踝，早前被裁定襲警罪成，今（30日）在九龍城法院被判監兩個月。裁判官鄭念慈指被告偷襲警員的行為嚴重，法庭須判判阻嚇性刑罰，以儆效尤。至於被告因本案而失去公務員職位，裁判官認是至咎由自取。被告隨即申請保釋外出等候上訴，並獲得批准。

被告馮耀暉，畢業後便加入政府任職助理文書主任，事發後已被辭退，目前失業。他被控於去年12月21日，於尖沙咀廣東道5號海洋中心2樓2337號舖外，襲擊正執行職務的警員曾雋賢。

鄭官判刑時指，被告用難以察覺的身體動作去「撠」倒警員，嚴重性不下明目張膽的施襲，但天網恢恢，有閉路電視拍攝其犯案經過。

鄭官又指，儘管被告有良好背景，惟法庭須判罰阻嚇性刑罰，以保障執勤警員的安全，並收警惕之效，向企圖效法的人發出鏗鏘警告。

辯方表示要提出上訴，並替被告申請保釋。鄭官批准被告以5萬港元保釋，期間不得離港、每周須到警署報到4次、以及守宵禁令。