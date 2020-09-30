再延長逗留期限　今年完約外傭可留至1月底

政府今(30日)宣布即時延續早前推出的措施，協助外籍家庭傭工及其僱主應對疫情的特殊情況，包括延長今年內完約的合約有效期限至明年1月31日；彈性考慮外傭以訪客身份延長在港逗留期限的申請；延遲返回原居地度假不超過1年等。

港府表示，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在今年12月31日或之前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的僱傭期，延長合約期限最長至明年1月31日。

另外，如外傭的現行合約於今年12月31日或之前屆滿或終止，而外傭受其原居地疫情影響、因疫情引起的國際航空交通限制而未能返回原居地，可向入境處申請以訪客身份延長在香港的逗留期限最多一個月。

而若外傭完成合約後無法回到原居地度假，亦可申請延遲返回原居地，入境處會按個案的個別情況，考慮酌情批准外傭再度延長在香港的逗留期限，以不超過3個月爲限。港府又指，入境處已加快處理身處香港的外傭的工作簽證申請，並盡力遏止外傭涉嫌濫用提早終止合約安排以轉換僱主的情況。