網上煽動他人參與10.1非法集結及殺警　再多兩男被捕

有網民號召市民於明日(10月1日)，即中秋節發起「月夕行動」，揚言在當日帶同武器對付警察。警方於前日及昨日(28及29日)已拘捕3名本地男子，他們涉嫌在今年8月至9月期間，在網上發表煽動他人作不法行為的言論或訊息。

警方網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，發現另有網民在不同社交平台發布惡意言論，鼓吹他人使用暴力，並在網上宣傳上述未經批准的示威活動。其中有人在連登討論區發文，內容包括以致命方法襲擊警員，甚至殺害警察；有人亦在Facebook上將警員「起底」，令該名被「起底」的警員受到不同程度的滋擾。此外，Telegram上亦有一連串文宣，以宣傳未經批准的集結，其中有文宣表明知道該示威活動未經批准。

警方鎖定目標後，於今日(30日)分別在屯門及黃大仙拘捕兩名男子(20及30歲)，懷疑他們為發文人士，他們涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」及「煽惑他人參與未經批准的集結」，行動中檢獲3部手機及2部手提電腦。警方表示行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。