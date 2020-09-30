難與內地親友團圓市民感失望　促推健康碼恢復通關

中秋佳節本應人月兩團圓，惟因新冠肺炎疫情影響，不少港人與內地親戚於佳節亦要分隔兩地。有市民坦言，對中秋無法到內地與親友過節感失望，只能用視像通話聊表心意，希望政府可盡快推行健康碼；另有市民認為通關後有助本港經濟復甦，盼可放寬深圳及澳門市民往來限制，又指已有1年無回內地，對內地美食甚是懷念。

市民周女士坦言不滿中秋無法返回內地探親，指其70多歲的母親在深圳居住，因疫情關係已有近1年無回內地探望她，雖然有用視像通話，但仍難解相思之苦，盼能盡快與母親見面。她冀趁疫情緩和，政府可盡快通關，尤其是深圳。她又表示，雖十分希望政府推行健康碼，但擔心要市民自己出逾千港元進行檢測，會難以負擔。

陳女士亦稱，平時中秋節會到內地與親戚共度佳節，對現時仍未通關感失望及不便，會用視像通話代替見面，希望政府可盡快推行健康碼。

另一市民馮先生則表示，內地市場對香港經濟十分重要，希望可重新開放香港與內地及澳門的關口，並推行健康碼。不過，他認為因現時仍有國際航班飛抵香港，擔憂內地方面或對與香港共同推行健康碼有所保留。馮又稱自己已有1年無回內地，平時偶爾會到內地玩樂，直言「好掛住當地食物」。