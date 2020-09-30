的士及小巴司機再獲兩輪免費檢測　14臨時中心周六起收集樣本

運輸署今日(30日)宣布，將為的士及公共小巴司機安排兩輪免費檢測，每一輪為期兩周，首輪將由10月3日至10月16日；次輪則由10月27日起至11月9日。署方會於全港設立共14個臨時檢測套裝派發或收集中心，由本周六(10月3日)起陸續投入服務。

的士及小巴司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士或公共小巴司機證，以索取檢測套裝。檢測前，司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。署方強調，檢測屬自願性質及費用全免，呼籲業界積極參與，以保障公眾健康及減低社區傳播的風險，並會適時檢視有關安排。

檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，而樣本瓶不會標示任何個人資料，承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機將收到政府電話短訊通知，而呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

另外，為鼓勵的士司機積極參與檢測，的士業界已推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取名牌，並將之展示於車廂內當眼位置，方便乘客查閲。