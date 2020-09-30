海關落馬洲檢值641萬非法進口藥物　拘7司機5收貨人

海關剛過去一周在落馬洲管制站接連檢獲多批懷疑非法進口藥物，估計市值約641萬港元，並拘捕7名司機及5名收貨人。

其中於本月22日，海關在一輛入境貨車上檢獲57箱懷疑非法進口的便秘丸及胃散，估計市值約68萬港元；本月25日截查2輛入境貨車，檢獲31箱懷疑非法進口的涉案藥物，包括感冒藥及含尼古丁煙油，估計市值約33萬港元；本月27日截查兩輛入境貨車，檢獲估計市值約220萬元的懷疑非法進口止痛貼及便秘丸；本月29日於2輛入境貨車上檢獲大批懷疑非法進口藥物，包括止痛藥、止痛貼、水性噴鼻液、鼻過敏治療劑等，估計市值約320萬港元。

上述案件中，海關檢獲的懷疑非法進口藥物共有11種，包括約1127萬粒便秘丸、約10萬粒止痛藥、約9240粒感冒藥、約6000粒腸胃藥、約17萬片止痛貼、約13萬包感冒沖劑、420公升水性噴鼻液、10公升抗真菌藥、63公斤胃散、8.5公斤鼻過敏治療劑及6支含尼古丁煙油。

行動中，海關在管制站共拘捕7名年齡介乎47至58歲的貨車司機，跟進調查後，再拘捕5名年齡介乎28至48歲的收貨人，當中包括一名貿易公司男董事。12名被捕人士包括9男3女，目前正保釋候查，海關不排除會有更多涉案人士被捕。