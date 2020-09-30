資訊科技界指港版健康碼技術成熟　10月隨時可以推出

新冠肺炎疫情影響粵港澳三地通關多時，但港版健康碼仍遲遲未有推出日期。根據政府上月交代資料，市民需上網預約配額做新冠肺炎病毒測試，檢測機構會將檢測者個人資料及測試結果上傳政府系統，再生成港版健康碼，而相關市民可申請將該碼轉換成「粵康碼」或「澳康碼」，用以免檢疫通關。資訊科技界人士指，估計系統涉及港府雲端系統，以及三地政府的出入境系統，相關軟硬件配套早已準備，10月份可隨時推出。

政府上月曾於抗疫記者會中，交代港版健康碼的申請流程。申請者需上網預約取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額，然後到衞生署認可檢測機構做新冠肺炎病毒測試，檢測機構會將申請人的資料及測試結果上傳至衞生署系統，再由申請人下載港版健康碼。申請人可選擇將港版健康碼，轉換為「粵康碼」或「澳康碼」，同意後港府會將申請人的姓名、性別、出生日期、證件號碼和電話號碼等個人資料和測試結果，申請人再補充廣東省或澳門政府要求的資料後，便可取得「粵康碼」或「澳康碼」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，港版健康碼的申請流程，涉及申請人預約配額和檢測機構上傳測試結果至衞生署，他估計相關流程會由港府的雲端系統處理。至於港版健康碼轉換為「粵康碼」或「澳康碼」的流程，由於涉及將申請人資料傳送至內地或澳門，他估計會涉及三地的出入境資料系統。他稱，由於港府的雲端系統和出入境資料系統都是現有系統，而撰寫電腦報表將申請人的個人資料及測試結果轉換成二維碼，亦非複雜的電腦操作，他相信港版健康碼的軟硬件配套早已準備，10月份可隨時推出。