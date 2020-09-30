政Whats噏：民主派初選被指違法　參選人開支隨時要倒貼

立法會選舉押後1年舉行，原有嘅參選人已提交選舉開支申報，雖然政府會補貼相關開支，但就講明被取消參選資格(DQ)嘅參選人冇份。至於曾參加過民主派立法會初選的參選人。政府早前已多次強調初選涉嫌違法，但至今仍未講明有關參選人會否獲得補貼，唔知初選參選人嘅選舉開支係咪同被DQ一樣凍過水呢？

多位民主派參選人早前被DQ，當中包括有意競逐連任法律界議員嘅公民黨郭榮鏗，佢總共用咗逾5萬港元，個人開支就佔咗近3萬港元，大部分用喺選舉活動設計上，佢獲得黨捐贈約1萬5千港元，意味佢自己要貼3萬5千港元。實際上，該黨在今次選舉為10位參選人，起碼攞咗24萬港元出來，用於拍攝形象照、選舉廣告、選舉工程設計費等，但該黨有4人被DQ，睇怕埋數都唔嘢小。

至於曾參加民主派初選嘅人士當中，出戰新界東選區嘅西貢區議員范國威總共用咗52萬港元，使得最多係27萬港元嘅選舉廣告，佢獲得3萬港元選舉捐贈，自己仍然要畀近50萬港元。范早前因選舉呈請而喪失議員資格，獲立法會發放31萬港元特惠金，就算貼埋出來，佢仍要貼19萬港元。

同樣參與過初選嘅仲有灣仔區議會主席楊雪盈同人民力量副主席譚得志(快必)。楊出戰香港島直選，總開支27萬港元，其中15萬港元係選舉工程設計費，佢有近6萬港元選舉捐贈，當中近4萬港元係來自民主動力，其餘來自街頭募捐，即佢自己要貼21萬港元。至於參選九龍東選區嘅快必總開支15萬港元，扣除民主動力捐贈嘅5萬港元，佢要貼近10萬港元。

建制派參選人方面，新民黨李梓敬出選新界東選區，總開支76萬港元，其中的士廣告費就用咗24萬港元。現任議員何君堯總開支57萬港元，投放最多喺廣告費，自稱KOL(意見領袖)嘅佢用咗11萬港元喺社交網站落廣告。議員葛珮帆就用咗近80萬港元，獲得民建聯全數墊支，當中用咗72萬港元喺各處落廣告，包括隧道、小巴、的士等。參選九龍東選區嘅議員謝偉俊就用咗60萬港元埋單，其中未完成嘅印刷品已經要大約30萬港元，獲得約25萬港元選舉捐贈。

不過，即使係現任議員，都唔及議員容海恩丈夫，新民黨前政策總裁袁彌昌嘅使費多，出戰香港島選區嘅佢總共用咗132萬港元，無任何選舉捐贈，睇嚟佢財力非常雄厚。佢為咗選舉辯論、媒體訓練、形象設計課程等，有關費用已豪花36萬港元。此外，佢請咗5個選舉助理，租咗2間辦公室，好難想像若然真係做到議員要幾大使費。袁嘅定位係中間路線，睇嚟佢都深知唔左唔右、定位模糊，落足20萬港元廣告費宣傳。