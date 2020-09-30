3男子違強制檢疫令罪成　分別被判囚5日及2周

1名男子因違反檢疫令，今被粉嶺裁判法院判處即時監禁14日。

再有3名男子因違反強制檢疫令，今日(30日)分別在九龍城及粉嶺裁判法院被判刑。衞生署指，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首兩宗個案涉及兩名分別61歲和79歲男子。他們早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日。惟涉事2名男子檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，分別於4月2日和5月9日離開其檢疫地點。他們被控違反檢疫令所指明的檢疫條款罪，今日於九龍城裁判法院分別被判處監禁5日，其中61歲男子獲緩刑12個月。

另一宗個案涉及一名55歲男子，他同樣於獲發14日強制檢疫令，其後警方於5月6日在油麻地截獲該名男子。經調查後，發現該名男子在檢疫令尚未屆滿前，曾獲批准外出接受治療，惟他出院後並沒有立刻返回檢疫地點，並在公眾地方逗留。他因違反強制檢疫令，今在粉嶺裁判法院，被判處即時監禁14日。

連同上述3名男子，截至今日，共有56人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款1.5萬港元不等。