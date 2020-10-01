多名紀律部隊高層獲授勳　區嘉宏榜上有名

港府公布授勳名單，多個紀律部隊的人員今年亦榜上有名，包括入境事務處處長區嘉宏，獲頒授香港入境事務卓越獎章。至於去年應對反修例示威的警務人員亦獲嘉許，其中為人熟悉的警察公共關係科前總警司謝振中，獲頒行政長官公共服務獎狀，而警務處國家安全處處長蔡展鵬亦獲頒授香港警察卓越獎章。

投身入境處逾30載的區嘉宏，曾負責不同職務，如管理及支援、簽證管制、個人證件及邊境管制，過去3年更連升3級，至今年7月初正式成為入境處處長，獲頒授香港入境事務卓越獎章；另外，入境處前助理處長馮伯豪，亦同樣獲此殊榮。

警隊方面，多位助理處長級人員亦獲得嘉許，包括現任刑事及保安處處長袁旭健、香港警察學院院長張靜及新界南總區指揮官黎德禮，均獲頒授香港警察卓越獎章；而因去年處理反修例示威的多名助理處長，包括負責行動的周一鳴、東九龍總區指揮官呂錦豪、水警總區指揮官莊定賢，及西九龍總區指揮官陶輝，均獲行政長官公共服務獎狀嘉許；新界北總區副指揮官曾正科亦同樣獲此殊榮。

謝振中為警察公共關係科前總警司，去年曾連日主持記者會解釋警方行動細節而為人熟悉，是次亦被評為因執行與社會事件相關工作時，表現出色，因此獲頒獎狀以示嘉勉；警察公共關係科前警司高振邦同樣獲得嘉許。