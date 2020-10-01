疫情下的中秋節　大坑舞火龍「縮水」成員減至20

今年舞火龍規模縮減，主辦團體昨晚在大坑舉行拜神儀式，曾到浣紗街一帶舞動。(李華輝攝)

不一樣的中秋節來臨，受到新冠肺炎疫情影響，本港中秋節極具代表性活動之一的大坑舞火龍活動亦要縮減規模，舞火龍的人數由以往的300人減至20人，火龍長度亦由67米大為縮短。火龍在昨晚迎月夜舉行拜神儀式後，曾到浣紗街一帶舞動，惟天雨驟至，活動亦無法進行，不少街坊大感失望；大會表示會視乎天氣，決定是否於追月夜(2日)讓火龍再次與街坊見面。

火龍總指揮陳德輝表示，舞火龍活動自1880年開始，除在日佔時期的3年零8個月曾停止3次外，從未取消過。今年因要遵守禁聚令，參與舞火龍儀式的人數不得超過20人，每人要保持適當距離，而且今年的火龍長度亦有縮短。

陳又謂，每年農曆8月14日均會入蓮花宮拜神，為火龍進行開光儀式，其後再到安庶庇街拜神，至晚上8時準時舞火龍，不少街坊對活動取消表示失望，他期望年底疫情緩和甚至消失，就可重辦舞火龍環節，讓市民及遊客參與。

大坑舊街坊曾小姐每年專誠回大坑看儀式，今年仍與3名親友前來，她表示，舞火龍規模縮減，氣氛大減，「真係冇（舞）火龍呀！」曾小姐表示，往年都曾看過「托水龍」，即在大雨下舞動火龍，今年恐怕出現同樣境況。大會因大雨關係，取消昨晚的舞火龍活動。