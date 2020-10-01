東方日報A1：港府懶變通遲遲未開關　中秋團聚難

中秋佳節倍思親，但港府自二月起實施的防疫及有限度通關措施卻令無數家庭及港人「月圓人不圓」！最少五十二萬身處內地的港人今日無法回港過節，大批港商、港人亦因入境本港須強制十四天檢疫的措施「禁足」近一年，經商、旅遊、就學均寸步難行。本港自二月實施從內地入境者須強制檢疫十四天至今，已長達二百三十七日，將屆八個月，有學者批評港府出入境政策僵化守舊，畏首畏尾，不懂與時並進，恐香港競爭力被拖後腿，建議港府可考慮釋出善意，允許由內地來港可豁免十四天檢疫。有醫療界人士亦指，當局可在十‧一長假期後一周，評估是否適宜逐步恢復對外往來。

政府日前稱，正研究允許讓持有無染疫證明的內地港人可在免檢疫下回港探親及覆診，但未有公布推行日期。本港的第三波疫情至上月中旬已漸見回落，本地感染個案亦頻見單位數，民間一直有要求恢復通關的呼聲，政府卻沒有重視，環顧本港鄰近地區如澳門、泰國等，都相繼推出放寬居民往來措施，社會漸回復正常運作，本港卻遲遲沒有動作。

今日是中秋節，但本港的邊境出入制度（客運）仍與今年二、三月爆發首波疫情一樣，即從內地入境本港須強制檢疫十四天，措施已實施二百三十七日；海外人士與澳門、台灣人士須入境檢疫措施亦已推行一百九十一日。國家移民管理局早前統計顯示，近三個月在內地的港人已高達五十二萬七千人。

中秋節向來有大批港人回鄉，或內地居民到港探訪親友，今年卻不復見，香港旅遊業議會主席黃進達指，港府至今仍實施邊境管制措施，市民難以到外地旅遊或探親，促港府盡快推出粵港澳健康碼，有限度開通關口，讓中港澳三地恢復正常往來。他又指，本地疫情已緩和，盡快通關有助業界重啟業務，而疫情打擊本港多時，旅遊界只剩下以往一至兩成生意額，促政府盡快出招。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦批評，政府未有與時並進，按最新疫情調整邊境檢疫措施，他指出入境政策「絕不能因循守舊」，因內地已沒有本地確診數字多時，港府卻一直以嚴苛措施防範由內地入境本港人士屬沒必要。他又批評政府聲稱會按疫情「張弛有道」，結果只是一句口號，建議港府可「踏出第一步」，考慮允許由內地入境本港人士有條件豁免十四天檢疫。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌透露，本港放寬居住內地港人回港免檢疫的措施仍在商討階段，由於內地及澳門的確診個案主要屬輸入個案，反而香港持續出現本地個案，有可能令內地有關部門對實施免檢疫措施卻步。他建議，最好在本地最少十四天沒有出現本地感染，才可推行上述措施。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，上述港人大都住在廣東省，而廣東省已兩個月沒有本地個案，如中秋及十‧一長假期後一周仍未有出現特別情況，則本港可適當放寬入境檢疫措施，由內地輸入個案並在香港社區傳播的風險亦不大；至於兩地全面互通則可能要待本月中，觀察兩地疫情是否受控再作決定。

被問到港府何時可讓持無染疫證明的內地港人在免檢疫下回港，食物及衞生局副局長徐德義表示，相關安排仍有很多細節要探討，包括處理程序、容量等，適時會公布詳情。至於是否要持續「零確診」才可通關，他表示，通關與否並非單一數字可以決定，亦要考慮疫情演變、個案數字及有否群組爆發等，兩地政府需要仔細溝通。

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