探射燈：藥房疫市撈過界　走私月餅處方藥

疫情下，一眾居於內地、有健康需求的港人無法定期返港覆診及領取藥物，東網記者連日到多區視察，發現不少藥房趁機推出送貨到內地服務，運費只低至10港元，惟部分卻涉嫌違法出售處方藥物；部分藥房則趁中秋臨近，代送內地禁運的月餅。法律界指有關人士可能觸犯兩地走私條例，關注團體指水貨客大減下，鋌而走險的藥房愈做愈多，惟立法會議員擔心亂服處方藥可致命，促衞生署加強執法。

東網記者日前到上水一間藥房佯裝購買處方降血壓藥，店員表示只要加10港元運費就能直送內地。店員並無要求出示任何醫生紙或證明，只一再強調由清關公司先將藥物運到深圳，再轉寄各省，風險甚低。他其後更展示一個運往內地的大紙箱，裏面還有禁運往內地的月餅等。同區另一間藥房亦提供類似服務，店員聲稱貨物過關時不需要醫生證明。

尖沙咀一間藥房職員指可將有關處方藥物運返內地，且不另收費，同樣不需要醫生證明。她又指在該店購買化妝品及奶粉後，同樣可代為運往內地。旺角及將軍澳則有藥房代運月餅，約1星期到，其中旺角的藥房店內有月餅出售，只需加80至90港元運費。惟近年內地禁止所有含蛋類、肉類食物入境，往年水貨客經陸路運月餅返內地，據悉今年改以快艇送到澳門，再由當地水貨客運返內地。此外，根據內地法例，進出境人士隨身攜帶藥品，應以自用及合理數量為限，並接受海關監督。

北區水貨客關注組召集人梁金成表示，自從水貨客大幅減少後，更多藥房冒險加入代運行列。執業大律師陸偉雄表示，託運藥物及月餅等內地受管制的貨物時，如未完成報關手續，則涉嫌走私，有機會同時干犯本港及內地法律。

本身是醫生的議員郭家麒指處方藥物一般風險較高，一旦誤服或進食錯誤分量，可導致藥物敏感、休克，甚至死亡，促衞生署加強監管。

海關發言人指凡將藥劑製品及藥物輸入或輸出香港，必需具備進口或出口證，違法者最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

衞生署證實上述藥物為處方藥物，須由本地註冊醫生處方、或憑註冊醫生的處方證明，在註冊藥劑師監督下的註冊藥房購買。署方表示只有持牌製造商及批發商可經營藥劑製品出口業務，並需就每宗申請向署方申領許可證，但上述出售降血壓藥的藥房均非持牌製造商或批發商。