將軍澳寶盈花園成鼠患重災區　居民直指惡鼠橫行

近期社區鼠患嚴重，其中將軍澳寶盈花園更成為重災區，有居民指邨內老鼠橫行，不論日夜均見過老鼠出沒，晚上情況更為嚴重，更有老鼠出現在大堂的信箱上覓食，令屋苑居民寢食難安。有業主曾向食環署反映情況，惟署方懶理，而業主立案法團亦不理會業主訴求，居民只好自行想辦法，杜絕老鼠進入單位。

居於寶盈花園一座高層單位的黃先生憶述，曾在大堂信箱位置打死老鼠，當時一隻老鼠在信箱位置上左右走動，驚動街坊，他當時剛巧在場，於是除下一隻波鞋將老鼠打死。黃先生又指，聽聞街坊經常目擊有老鼠尾巴從大堂天花板垂下，而被拍死的老鼠相信由大堂天花板上跌下來，有關情況不只發生一兩次，相信大廈裏的老鼠有一定數量。

黃先生曾向食環署反映情況並作出投訴，惟署方回應指事發地點在屋苑範圍內，不是其管轄領域，事件最後不了了之，他亦曾向業主立案法團反映，但法團竟不理會業主訴求。

居於第三座中層單位的黃太表示，搬入寶盈花園已有3年，最近1年屋苑鼠患情況十分嚴重，她曾於晚上返回大廈的路途中，目擊老鼠突然從花槽暗處竄出，亦在單位窗邊見過細小的老鼠，於是放置曱甴藥，情況才得以改善。

黃太又指出，據聞曾有一隻老鼠在大廈大堂的信箱上亂竄，街坊叫管理員到場查看，管理員反指晚上情況更加嚴重，曾有超過4隻老鼠。此外，黃太稱曾有老鼠進入大廈的低層住戶單位，有鄰居試過聘請滅鼠公司捉老鼠。由於鼠患問題日益嚴重，黃太擔心老鼠會爬入屋內，每晚睡覺時都會關窗，亦有居民在WhatsApp群組中分享捉鼠經歷。