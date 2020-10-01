中港未通關港人零團聚坐食山崩　議員批港府反應慢

港府早前正研究允許讓持有無染疫證明的內地港人可在免檢疫下回港探親及覆診，但相關消息一直只聞樓梯響。適逢今日(1日)是中秋節，大量內地港人無法返港與親人慶團圓。有議員批評，港府與內地商討通關政策的進度上反應緩慢，未有緊密聯繫，導致港人至今「坐食山崩」，不能工作亦不能探親，同時建議可放寛4人1桌的防疫政策至6人1桌，讓親人能在合適空間下互相慶團圓。

議員葛珮帆表示，港府在通關政策上反應緩慢，未有與時並進跟內地適時商討通關安排。由於不少港人需要回內地工作，但疫情至今近一年實施的強制檢疫措施，導致他們不能工作而遭到解僱，尤如「坐食山崩」，促港府盡快跟內地敲定相關細節。她又指，中秋節是一家人慶團圓的大日子，雖然防疫政策仍須維持，但個人認為4人1桌的限制可放寛至6人，讓親人間能親密地談天慶團圓。

旅遊業議員姚思榮則指，本地80%至90%旅遊社由年初至今均處於零收入的狀態，只靠一些副業，如網購零售維持微薄收入，但相關成效不大，認為港府在通關政策上太多顧慮，應盡快與內地商討通關政策，並立即實施粵港澳三地健康碼互通計劃，讓旅遊業能盡快恢復運作。