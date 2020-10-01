西貢大環村非法開路三部門懶理　議員批離譜促廉署介入

西貢大環村丁屋群外疑被人非法開墾官地，雖然地政總署已承認有人在未經批准下進行村路擴闊工程，惟事件被揭發後，地政總署、規劃署和環境保護署等政府部門都未有具體執法行動。有議員批評，政府部門縱容他人非法霸佔官地行為，促請申訴專員公署及廉政公署介入調查事件。

大環村位於西貢市中心北面的大網仔路兩旁，當中部分土地被劃爲自然保育區。地政總署早前就承認有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程，並採取土地管制行動，在政府土地豎設政府土地告示牌、圍網及閘門等，不過有關措施形同虛設，未能有效阻止有關工程人員出入工地。

議員郭家麒形容事件「好離譜」，認為地政總署、規劃署及環保署等部門責無旁貸，他批評有關部門對於非法霸佔官地的行為「愛理不理」。他憂慮事件涉套丁行為，「係好污糟邋遢嘅事」，認為申訴專員公署及廉政公署有需要介入，清楚調查事件來龍去脈。他又斥，本港丁屋非法開路問題已發生一段長時間，港府一直縱容非法佔用官地的行為，是最大的罪魁禍首。