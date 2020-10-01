懲教署中秋節加餸　有年青囚犯盼明年出獄與家人團圓

懲教署向在囚人士派發由非牟利機構捐贈的月餅。

今日(1日)中秋節，懲教署為7000名在囚人士「加餸」，包括雞髀和雪梨等，向在囚人士表達關懷，亦會向他們派發由非牟利機構捐贈的月餅。

今年20歲的森仔（化名）， 自幼在單親家庭中長大，媽媽為生活而身兼多份兼職，從來沒有時間好好管教他，只有對他嘮嘮叨叨。久而久之，森仔更感到煩厭，時常外出玩樂，甚至在過時過節的時候也不會回家陪伴媽媽。

森仔最後誤交損友而誤入歧途，因「販運危險藥物」罪被判監禁，於壁屋懲教所服刑。森仔在服刑期間慢慢學會守規矩，重拾課本之外，亦接受不同的職業訓練，包括咖啡店運作和髮型設計。人慢慢定性，就開始後悔當時沒聽媽媽的教訓，誤交損友，最終犯事入獄，愧對母親。

今年中秋節，森仔仍然要在監獄裏度過，雖然媽媽不在身旁，但壁屋懲教所的職員為他送上月餅及節日的祝福，令他感到十分窩心。森仔會好好珍惜今天的月餅，更會珍惜以後每一個改過自新的機會。明年中秋節前他會獲釋，於離開懲教院所後，他親手送上一個最甜美的月餅給媽媽，與她一起共度中秋節。