中秋節部分公園延長開放　康文署提醒市民遵守禁聚令

中秋佳節，不少市民會與親朋好友到公園賞月。康樂及文化事務署今日（1日）延長部分場地的開放時間，包括將軍澳的香港單車館公園人工湖等，提醒市民在康文署轄下場地須遵守禁聚令，切勿煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾，同時不可進入已關閉的康樂場地。康文署指屆時會加派人員在相關地點巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。

康文署轄下部分場地於中秋節期間延長開放時間，位於西灣河的愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚，今日會延長開放半小時至晚上11時；將軍澳的香港單車館公園人工湖延長開放3小時至凌晨2時，明日（2日）亦會延長開放2小時。而維多利亞公園中央草坪會於明日及星期六(3日)，凌晨1時至2時暫停開放以進行清潔工作。

康文署表示，市民歡度中秋節時，在康文署轄下場地必須遵守限制群組聚集的相關法例，以減低病毒在社區傳播的風險。若市民發現違例情況，可致電康文署熱線電話，職員會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1500港元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。