迎月夜遇黑雨　堪輿學家：天意注定今年不能舞火龍驅疫

堪輿學家指，昨夜一場黑雨帶來的啟示，是天意要香港今年不能舞火龍驅疫。

新冠肺炎肆虐本港多時，市民本期待中秋節大坑舞火龍可以驅除瘟疫，惟昨晚(30日)迎月夜原是舞火龍的首日，多區下起滂沱大雨，天文台更一度發出黑色暴雨警告。堪輿學家指，昨夜一場黑雨帶來的啟示，天意要香港今年不能舞火龍驅疫，又預測疫情可能要到明年農曆4月才會消退。

相傳大坑舞火龍目的是驅除瘟疫，大坑村民會於每年中秋節前夕一連3日在村內舞動長龍，龍身由草紮製而成，並於龍身插上燃點了的香，火光點點，故稱為舞火龍。

堪輿學家周漢明表示，火能夠克制病毒，但今年是庚子年，流年中水十分多，代表病毒毒性強，而且傳播範圍廣泛，水剋火下，即使舞火龍亦不能為本港驅除瘟疫，加上昨晚下起黑雨，「好像天意注定，就算今年可以舞火龍，都會有一場雨來淋熄它。」

周漢明估計，疫情可能要到明年農曆4月才會消退，即新曆5月5日至6月6日。他指，明年是辛丑牛年，流年屬金，而明年農曆4月是癸巳月，屬於金水月，與明年流年的天干地支可匯合成為一個金局，金代表人的肺部，該月金強，象徵人的肺部可能會有外來幫助，換言之，屆時可能會有有效的新冠肺炎疫苗面世。