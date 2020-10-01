網民銅鑼灣發起「中秋購物團」　有人揮美國旗　警水炮車戒備

繼有網民在網上發起「月夕行動」，揚言今日(1日)要全力出擊及最後一戰，號召網民帶同武器對付警察，今日再有網民於下午2時在銅鑼灣發起「中秋節大型購物導賞團」，聲稱要「刺激消費、促進經濟、 慶祝國㷫」，消費路線正與民陣發起10.1遊行的路線相同，將會由銅鑼灣東角道起步，途經崇光百貨、希慎廣場、時代廣場，再由利東街前往修頓球場，完成整個中秋購物活動。下午1時許，有人在崇光百貨高舉美國國旗，警方曾兩度舉藍旗警告。

在今午約1時，銅鑼灣東角道一帶有約百防暴警員在現場戒備，駱克道、崇光百貨一帶的行人專用區更以橙帶圍封。在場的警員配備防毒面罩、胡椒噴霧、胡椒救槍等。有人被警方截查，另外數以十計的警車車駐守在銅鑼灣一帶，而銳武裝甲車及水炮車已在維園戒備。

中午1時10分，黃之鋒亦抵達到銅鑼灣東角道，拎取了陳志全在當場派發的口罩。警方隨後警告陳志全，指他派口罩令人群聚集，其後警方曾兩度舉藍旗，要求在場記者站回行人路。現場暫未見有大量示威者聚集，只有零星市民圍觀及向警員叫罵，警方曾廣播要求市民及記者不要在該處停留，警持續向金百利廣場及崇光百貨方向舉藍旗。

崇光百貨外有人舉美國旗，亦有有一男子用牧童笛吹奏「do you hear the people sing」，警一度上前了解，然後又再行開。

警方高度戒備，除部署6000警力，更派出水炮車在維園及中聯辦戒備，又在銅鑼灣購物區一帶截查市民。警方指，對有人於網上號召他人於今日在全港各區進行違法活動，煽動他人參與未經批准的集結，甚至鼓吹以暴力傷害他人，包括用利刃或汽油彈襲擊警務人員、攻擊警署和非法堵路等，呼籲市民避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。

警方在Facebook重申，就早前有團體申請的公眾遊行，已遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會亦維持警方反對該遊行的決定。如任何人繼續組織、參與或煽惑他人參與上述遊行，均有機會觸犯《公安條例》下未經批准集結罪，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。根據《公安條例》，任何人組織或參與未經批准集結，一經定罪最高可處監禁5年；如觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。另外，如任何人參與或組織受禁羣組聚集，一經定罪可處第4級罰款及監禁6個月。

為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，警方稱，已在全港各區部署足夠警力，並密切留意各區情況及加強情報搜集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方同時呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。