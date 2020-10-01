稱台灣在美國幫助下可成獨特國家　黎智英被轟宣揚台獨

黎智英指台灣在美國幫助下，將可成為一個非常獨特的國家。

壹傳媒黎智英今早(1日)在社交網站進行直播，指現時台灣和美國的關係值得關注，台灣得到美國幫助下，將成為一個非常獨特的國家，或可對中國構成一定威脅，他希望台灣的政府官員採取積極的態度，跟隨美國政策。有政界人士及時事評論員狠批黎智英不但鼓吹台獨，更向「黑暴」勢力大派定心丸，行為可恥，促中央駐港國安公署應注意黎的一舉一動。

黎續稱，台灣在獲得美國強大軍事設備的支援下，理應可顯得較自信，而投資者亦願意回到台灣發展業務，房地產最近的價格亦隨之上升。

時事評論員陳雲生認為，黎智英的言行不止鼓吹台獨，更向「黑暴」勢力大派定心丸。他指美國已間接承認由2014年的違法佔領行動開始，至去年爆發的修例風波期間發生的社會事件，背後有資金資助香港的「顏色革命」，但由於近日傳美方計劃對香港的民主活動「閂水喉」，令「黑暴」活動未能再次興起，企圖顛覆中國和搞亂香港的「黑暴」分子亦無路可逃，從而讓人覺得與美國政府有密切關係的黎，或有方法接濟黑暴。

陳又呼籲中央駐港國安公署應注意黎智英的一舉一動，深入了解其姿態以及欲表達的含意為何。

「23萬監察」發言人王國興批評，黎智英的言論反映他是個不折不扣的現代版漢奸，黎竟然站在美方立場煽動和挑撥離間，支持美國以軍事設備支援台灣，目的是為了分裂中國和挑起戰爭，認為黎的心腸歹毒和背叛中國人，同時亦渴望美國的武力延伸至香港，鼓吹港獨主義，只是「未講到出口」，批評黎的行為極之可恥，必須予以強烈譴責。